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Зарплаты машинистов в Ростове и области выросли до 153 тысяч рублей

Ростовская область заняла второе место в ЮФО по уровню спроса на машинистов.

Источник: Комсомольская правда

Оплата труда машинистов/трактористов в Ростове-на-Дону и области за январь — апрель 2026 года выросла до 153,5 тысячи рублей. Это на 50% выше медианы зарплатных ожиданий кандидатов в 102,6 тысячи рублей, сообщили в hh.ru.

Ростовская область заняла второе место среди регионов юга России по уровню спроса на машинистов. С начала сезона полевых работ 2026 года по стране было открыто 43,6 тысяч вакансий, на юге — более 2,6 тысячи, в частности, на Дону — более 600.

По информации аналитиков, в Ростовской области сохраняется умеренное количество машинистов. Уровень конкуренции в профессии составляет шесть резюме на одну вакансию (норма от четырех до восьми).

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