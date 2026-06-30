На севере Красноярского края участковый спас из запертой квартиры кота Фантика

В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе сотрудники полиции помогли оказавшемуся в беде коту. Историю со счастливым концом рассказали в пресс-службе краевого главка. Жительница одного из домов обратилась в дежурную часть полиции. Женщина сообщила, что в соседней квартире недавно скончался хозяин и, по всей видимости, в запертом помещении без еды и воды остался его питомец. На место оперативно прибыл старший участковый уполномоченный полиции. Он связался с родственниками покойного владельца квартиры и согласовал с ними возможность зайти в опечатанное жилье. Когда квартиру вскрыли, опасения подтвердились: внутри находился испуганный кот. Животное было в стрессовом состоянии из-за долгого пребывания в одиночестве. Полицейский позаботился о том, чтобы питомца осмотрели, а затем нашел ему заботливых хозяев. Новые владельцы назвали кота Фантик.