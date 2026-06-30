Экспертизу прошел проект котельной в Арзамасе

В Арзамасе (Нижегородская область) успешно завершена экспертиза проекта возведения котельной. Сведения об этом были опубликованы 26 июня 2026 года на платформе ГИС ЕГРЗ.
Локацию для строительства выбрали вблизи дома № 25а на улице Максима Горького.
Оценку проектной документации проводило ООО «Национальная экспертная палата» — организация, осуществляющая негосударственную экспертизу. По итогам проверки специалисты вынесли положительное заключение.
Ранее госэкспертизу успешно прошел проект ФОКа на улице Родионова.