Ростовские спасатели потушили пять техногенных пожаров

За сутки, 29 июня, на территории Ростовской области спасатели ликвидировали пять техногенных пожаров и восемь очагов возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Кроме того, сотрудники ведомства участвовали в устранении последствий четырёх дорожно‑транспортных происшествий. Для проведения всех работ были задействованы 152 специалиста и 38 единиц специальной техники.
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