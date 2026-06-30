В Белгородской области за сутки в результате атак ВСУ пострадали десять человек

в селе Веселая Лопань Белгородского округа при ракетном обстреле получили ранения две мирные жительницы. Они лечатся в городской больнице № 2 Белгорода. Также в поселке Октябрьском от детонации беспилотника пострадали два человека. Они лечатся амбулаторно.