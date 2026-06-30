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В Белгородской области за сутки в результате атак ВСУ пострадали десять человек

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 76 раз. Под ударами оказались в общей сложности 16 округов. Пострадали десять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 76 раз. Под ударами оказались в общей сложности 16 округов. Пострадали десять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Всего силами ПВО ликвидировано 157 беспилотников. ВСУ произвели девять обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии. Также с их стороны зафиксировано три сброса взрывных устройств с дронов.

Региональный оперативный штаб предоставил информацию о состоянии пострадавших:

в поселке Отрадовском Краснояружского округа в результате удара БПЛА по транспортному средству пострадали три человека. Их поместили в стационар городской больницы № 2 Белгорода.

в селе Веселая Лопань Белгородского округа при ракетном обстреле получили ранения две мирные жительницы. Они лечатся в городской больнице № 2 Белгорода. Также в поселке Октябрьском от детонации беспилотника пострадали два человека. Они лечатся амбулаторно.

в Волоконовском округе дрон атаковал грузовой автомобиль в хуторе Гаевка. В итоге пострадали два человека — они получают медицинскую помощь амбулаторно.

вчера вечером в городскую больницу № 2 Белгорода самостоятельно обратился мирный житель, получивший акубаротравму в результате атаки дрона на автомобиль в селе Почаево Грайворонского округа. Его отпустили домой после оказания помощи.

Также вчера в больницу обратился пострадавший, получивший минно-взрывную травму при ударе БПЛА по автомобилю в селе Маломихайловка Шебекинского округа 27 июня. Он проходит амбулаторное лечение.

По данным губернатора, сутками ранее при 47 атаках на Белгородскую область пострадал один человек. Был ликвидирован 81 БПЛА.

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