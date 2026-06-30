Минздрав опроверг слухи о закрытии отделения реабилитации в Ачинской МРБ

В чатах Ачинска стали появляться слухи о закрытии отделения восстановительного лечения в местной межрайонной больнице. Сетевое издание «ОСА» обратилось за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения Красноярского края.
В ведомстве пояснили, что отделение не закрывать не будут, однако изменений в работе учреждения, судя по всему, не избежать.
«В настоящий момент рассматриваются варианты: перераспределение медпомощи ради удобства пациентов ближе к населению, то есть в поликлиники по месту жительства, а также укрепление потенциала отделения реабилитации на Привокзальном микрорайоне с проведением соответствующих процедур по лицензированию медицинской деятельности», — сообщила пресс-служба.
Также в министерстве добавили, что решения будут принимать только после «тщательного анализа».
Ранее мы писали, что Виктора Гильдермана назначили новым заместителем министра здравоохранения Красноярского края. Соответствующий документ, подписанный главой ведомства Алексеем Коноваленко, вступил в силу еще 19 июня.