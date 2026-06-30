Каждый второй волгоградец пожаловался на регулярные переработки

— Порядка 53% трудоустроенных волгоградцев регулярно перерабатывают, и лишь каждый третий укладывается в установленную норму рабочего времени. Чаще всего участники опроса, работающие сверхурочно, сообщают о дополнительной нагрузке в 11—25% от нормы. В среднем же переработки увеличивают рабочее время на 26% в месяц, — подчеркнули специалисты.