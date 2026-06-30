США сокращают вложения в Украину: В Германии оценили объемы помощи Киеву

При этом итальянская Corriere della Sera прежде сообщила, что НАТО сокращает объемы военной помощи на фоне уменьшения финансирования со стороны США. По данным издания, новые обязательства альянса могут составить не более $10−12 млрд, тогда как ранее утверждались пакеты по $40 млрд.