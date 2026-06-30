США сокращают вложения в Украину: В Германии оценили объемы помощи Киеву

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил о единстве позиций стран в поддержке Украины. Его слова приводит n-tv.
По словам главы МИД Германии, Вашингтон продолжает поставлять военную технику, которую закупают партнеры Киева, однако 98% всей помощи сегодня обеспечивают Европа и Канада. Вадефуль выразил надежду, что саммит НАТО в Турции даст сигнал о готовности союзников финансировать поддержку Украины неограниченно долго.
При этом итальянская Corriere della Sera прежде сообщила, что НАТО сокращает объемы военной помощи на фоне уменьшения финансирования со стороны США. По данным издания, новые обязательства альянса могут составить не более $10−12 млрд, тогда как ранее утверждались пакеты по $40 млрд.
Недавно президент США Дональд Трамп вновь поднял тему расходов американского бюджета на помощь Киеву в период правления Джо Байдена. Он заявил, что общая сумма военной поддержки Украины составила 350 миллиардов долларов, и призвал Европу теперь взять на себя эти расходы.