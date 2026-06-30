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Необычная скульптура появится в обновленном Центральном парке Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном парке после реконструкции установят новую алюминиевую скульптуру «Вестник солнца». Арт-объект станет одной из достопримечательностей обновленного общественного пространства.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном парке после реконструкции установят новую алюминиевую скульптуру «Вестник солнца». Арт-объект станет одной из достопримечательностей обновленного общественного пространства.

Автором работы стала студентка Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского Татьяна Бутакова. Ее эскиз победил в первом в России конкурсе алюминиевых скульптур, сообщают коллеги из Gornovosti.ru.

Изображение будущего арт-объекта уже представили в сообществе «Центральный парк. Возрождение».