SHAMAN назвал ошибкой публикацию видео, на котором он облизывает Байкал

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) признался, что считает публикацию видео, на котором он лижет лед на Байкале, своей главной ошибкой. Об этом артист рассказал во время пресс-конференции.
— После той шутки с Байкалом я никому не навредил, кроме как самому себе. Единственная моя ошибка заключалась в том, что я это видео опубликовал в интернете, — заявил исполнитель.
По словам Дронова, поступок был обычной шуткой, и он не собирается отказываться от права иногда вести себя спонтанно. Артист отметил, что не хочет постоянно соответствовать ожиданиям окружающих.
SHAMAN также добавил, что многие знают лишь его сценический образ и уверены, каким он должен быть. По мнению певца, не стоит относиться к жизни слишком серьезно и лишать себя возможности иногда подурачиться.
Кроме того, Дронов прокомментировал обсуждения вокруг своего отказа от нижнего белья. Артист заявил, что подобные темы не имеют значения по сравнению с поступками человека. SHAMAN встал со своего места и продемонстрировал журналистам резинку от трусов, приспустив верхнюю часть брюк.