Диетолог Кондратьева предупредила, кому категорически нельзя есть малину

Летняя малина — вкусное лакомство и источник витаминов, но для некоторых людей её употребление может быть опасным. Врач-диетолог Мария Кондратьева рекомендует ограничить или отказаться от малины тем, кто страдает аллергией на ягоды или пыльцу, имеет заболевания желудка в стадии обострения, хронические заболевания почек или сахарный диабет.
В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач уточнила, что аллергия на малину может вызвать кожные высыпания, зуд и отёки дыхательных путей. При появлении затруднённого дыхания, отёка губ или языка после употребления ягоды следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Людям с гастритом, язвой желудка или кишечника стоит ограничить употребление малины из-за её органических кислот, которые могут усилить раздражение слизистой оболочки.
Пациентам с заболеваниями почек также следует быть осторожными, так как малина увеличивает нагрузку на мочевыделительную систему. При мочекаменной болезни или других проблемах с почками вопрос употребления ягоды лучше обсудить с врачом.
Для людей с сахарным диабетом важно контролировать количество употребляемой малины, так как она содержит сахары, которые могут повлиять на уровень глюкозы в крови.
Для большинства здоровых людей малина полезна, но её следует употреблять в умеренных количествах — около 150−200 граммов в день. При появлении необычных симптомов, таких как тошнота или диарея, после употребления ягоды следует прекратить её употребление и обратиться к врачу.
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