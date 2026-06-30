Диетолог Кондратьева предупредила, кому категорически нельзя есть малину

Летняя малина — вкусное лакомство и источник витаминов, но для некоторых людей её употребление может быть опасным. Врач-диетолог Мария Кондратьева рекомендует ограничить или отказаться от малины тем, кто страдает аллергией на ягоды или пыльцу, имеет заболевания желудка в стадии обострения, хронические заболевания почек или сахарный диабет.