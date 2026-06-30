Массовое ДТП в Ольгине сковало движение в сторону Нижнего Новгорода

Массовая авария заблокировала движение в сторону Нижнего Новгорода 30 июня. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
ДТП произошло 30 июня. По словам очевидцев, столкнулись десять машин. Подробности происшествия не уточняются. Судя по кадрам, на место были вызваны медики, сотрудники ГАИ и МЧС.
«Наши подразделения на месте, пострадавших нет, деблокирование не потребовалась», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Ранее мы писали, что десять ДТП с дикими животными произошло в Нижегородской области за неделю. С виновников взыщут ущерб.
Напомним, что 11-летний школьник перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину в Нижнем Новгороде.
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