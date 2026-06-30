СМИ: правительство готово на год разрешить выпуск бензина с понижением стандартов

Правительство может до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение в России бензина и дизтоплива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Для бензина содержание метанола будет ограничено 3%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект соответствующего постановления.
Помимо этого, может быть разрешен импорт бензина с этими характеристиками, на который не будут распространяться требования о соответствии техническим регламентам ЕАЭС.
Осенью 2025 года правительство разрешило части НПЗ выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо с показателями «Евро-3». Такую возможность получили НПЗ, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья. Это в том числе НПЗ, заключившие соглашения о вводе новых установок углубления переработки.
Действующий технический регламент предусматривает для бензина и дизтоплива класса «Евро-5» содержание серы не более 10 мг на 1 кг, а для «Евро-2» — 500 мг на 1 кг. Для бензина «Евро-2» также допускается содержание большей доли бензола, а для дизтоплива — снижение цетанового числа — характеристики воспламеняемости. Продажа «Евро-2» в России была запрещена с 2013 года.
Директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что ключевое отличие — в требованиях к содержанию серы и сложности производства. По словам эксперта, вовлечение нафты может повысить выпуск бензина на сотни тысяч тонн в месяц, также открываются возможности для импорта более дешевого топлива. Однако это вряд ли полностью компенсирует выпавшие объемы, говорит он.
Прокофьев также отмечает, что для большой части современных автомобилей использование топлива «Евро-2» может быть небезопасным. Но в регионах значительная часть автопарка еще рассчитана на топливо низкого качества, поэтому решение властей — в пользу физической доступности топлива в ущерб качеству, добавляет он.