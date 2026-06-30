СМИ: правительство готово на год разрешить выпуск бензина с понижением стандартов

Директор по коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев отмечает, что ключевое отличие — в требованиях к содержанию серы и сложности производства. По словам эксперта, вовлечение нафты может повысить выпуск бензина на сотни тысяч тонн в месяц, также открываются возможности для импорта более дешевого топлива. Однако это вряд ли полностью компенсирует выпавшие объемы, говорит он.