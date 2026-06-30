В Красноярском крае по льготным авиамаршрутам перевезут 360 тысяч пассажиров

В Красноярском крае в 2026 году по субсидируемым авиамаршрутам планируют перевезти около 360 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Планы по развитию авиаперевозок и аэропорта Красноярска губернатор Михаил Котюков представил министру транспорта РФ Андрею Никитину. Один из ключевых проектов, реконструкция взлетно-посадочной полосы красноярского аэропорта. Работы проводят в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».
Модернизация аэродромной инфраструктуры должна улучшить обслуживание пассажиров, увеличить пассажиропоток и способствовать развитию экономики региона. В правительстве края отметили, что Красноярский край остается одним из ключевых транспортных узлов Сибири. За последние два года пассажиропоток аэропорта Красноярска превысил 4 млн человек.
Сейчас регион участвует в трех программах субсидирования авиаперевозок. Благодаря этому билеты на отдельные рейсы остаются доступнее для жителей отдаленных территорий. По региональной программе 3 авиакомпании выполняют полеты по 22 маршрутам. В 2026 году запланировано 3278 рейсов для 212 тыс. пассажиров.
Еще 13 маршрутов входят в программу доступности воздушных перевозок для населения. Ею смогут воспользоваться более 17 тыс. человек. По программе доступности перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного округа работают два авиаперевозчика. Они выполняют рейсы по 4 маршрутам, где планируется перевезти около 130 тыс. пассажиров.