В Красноярском крае по льготным авиамаршрутам перевезут 360 тысяч пассажиров

Еще 13 маршрутов входят в программу доступности воздушных перевозок для населения. Ею смогут воспользоваться более 17 тыс. человек. По программе доступности перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного округа работают два авиаперевозчика. Они выполняют рейсы по 4 маршрутам, где планируется перевезти около 130 тыс. пассажиров.