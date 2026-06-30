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При атаках БПЛА в Белгородской области один человек погиб, четверо ранены

В результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области один мирный житель погиб, еще четверо получили ранения. Среди них были четверо мужчин и одна женщина. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Источник: Коммерсантъ

В результате ударов беспилотников ВСУ по Белгородской области один мирный житель погиб, еще четверо получили ранения. Среди них были четверо мужчин и одна женщина. Об этом сообщил региональный оперштаб.

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Бойцы самообороны доставили двоих мужчин в Шебекинскую центральную райбольницу (ЦРБ). Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии — несмотря на усилия врачей, он скончался от полученных травм. Второй мужчина получил осколочное ранение и открытый перелом ноги — он госпитализирован. Автомобиль поврежден.

В Шебекине в результате атаки FPV-дрона на другую машину был ранен еще один мужчина. С множественными осколочными ранениями рук и брюшной полости его в тяжелом состоянии отвезли в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено.

На хуторе Церковный Белгородского округа при детонации дрона пострадали два человека, их доставили в Октябрьскую РБ в тяжелом состоянии. У женщины диагностирован открытый перелом голени, у мужчины — множественные осколочные ранения лица, грудной клетки и ног. После оказания помощи они будут переведены в областную больницу.

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 76 раз. Из-за этого пострадали десять человек.

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