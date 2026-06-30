В Алматы начались общественные экологические слушания по новому Генеральному плану до 2040 года

Именно поэтому при разработке Генерального плана был выбран сценарий развития с наивысшей экологической оценкой. Он предусматривает последовательное улучшение качества воздуха: к 2030 году среднегодовая концентрация микрочастиц PM2,5 должна снизиться с нынешних около 30 до 25 микрограммов на кубический метр, а к 2040 году — до 15 микрограммов.