Учёные рассказали причины массового появления бабочек и стрекоз в Ростове

Большое количество дождей способствовало активному росту кормовых растений для гусениц — это позволило им быстрее пройти цикл развития и превратиться в бабочек. Одновременно стрекозы появились в городской черте вслед за своей основной добычей: во влажной среде значительно выросла популяция комаров.