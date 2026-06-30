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Учёные рассказали причины массового появления бабочек и стрекоз в Ростове

Их объяснили специалисты донского университета.

В Ростове‑на‑Дону отмечен резкий рост численности бабочек и крупных стрекоз. Учёные Южного федерального университета объяснили причины этого явления.

По словам эксперта вуза Константина Климовича, высокая влажность, сохраняющаяся в текущем году из‑за обильных осадков, создаёт благоприятные условия для развития обеих групп насекомых.

Большое количество дождей способствовало активному росту кормовых растений для гусениц — это позволило им быстрее пройти цикл развития и превратиться в бабочек. Одновременно стрекозы появились в городской черте вслед за своей основной добычей: во влажной среде значительно выросла популяция комаров.

Специалисты подчёркивают, что всплеск численности насекомых не является индикатором улучшения экологической обстановки в городе. При этом биологи отмечают пользу от присутствия этих видов: бабочки участвуют в опылении растений, а стрекозы способствуют сокращению численности кровососущих вредителей.