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Массовая авария с участием 17 машин произошла под Нижним Новгородом

Движение в сторону Нижнего Новгорода заблокировано.

Источник: Комсомольская правда

Массовая авария произошла в деревне Ольгино Нижнего Новгорода 30 июня. На въезде в город, недалеко от автовокзала Щербинки столкнулись 17 машин. Об этом очевидцы сообщают в группе «112» в социальной сети.

Массовая авария произошла утром на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород в районе деревни Ольгино. Там столкнулись несколько легковых автомобилей, самосвал и грузовик.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, в аварии никто не пострадал. На месте также работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

В результате аварии движение в сторону Нижнего Новгорода затруднено. На подъезде к деревне Ольгино образовались пробки длиной около шести километров.

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