Массовая авария с участием 17 машин произошла под Нижним Новгородом

Массовая авария произошла в деревне Ольгино Нижнего Новгорода 30 июня. На въезде в город, недалеко от автовокзала Щербинки столкнулись 17 машин. Об этом очевидцы сообщают в группе «112» в социальной сети.
Массовая авария произошла утром на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород в районе деревни Ольгино. Там столкнулись несколько легковых автомобилей, самосвал и грузовик.
В результате аварии движение в сторону Нижнего Новгорода затруднено. На подъезде к деревне Ольгино образовались пробки длиной около шести километров.
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