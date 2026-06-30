Лёгкий рецепт трубочек с карамельными яблоками из лаваша от волгоградки

«Лаваш нужно разрезать на небольшие прямоугольнички, яблоки очистить от кожуры и нарезать на небольшие кубики. Сахар в яблоки добавляем по вкусу и томим их на сковороде до мягкости», — рассказывает мама двоих детей, поделившаяся видео.