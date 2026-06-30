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Лёгкий рецепт трубочек с карамельными яблоками из лаваша от волгоградки

Готовить их очень быстро, а получаются они очень вкусными, говорит Анна Злыднева.

Жительница Ленского района Волгоградской области поделилась лёгким рецептом сахарных трубочек из лаваша с карамельными яблоками. Готовить их очень быстро, а получаются они очень вкусными, говорит Анна Злыднева.

Для приготовления понадобится тонкий армянский лаваш, яблоки, сахар, немного растительного масла и сахарная пудра для посыпки.

«Лаваш нужно разрезать на небольшие прямоугольнички, яблоки очистить от кожуры и нарезать на небольшие кубики. Сахар в яблоки добавляем по вкусу и томим их на сковороде до мягкости», — рассказывает мама двоих детей, поделившаяся видео.

Готовую охлаждённую начинку нужно выложить полоской вдоль одного края прямоугольника из лаваша и свернуть его в рулетик — их обжаривают с двух сторон на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Остаётся присыпать рулетики сахарной пудрой — и лакомство готово.

Ранее Анна Злыднева поделилась рецептом волшебного вкуса утки — она готовит её к новогоднему столу, но подать такую можно на любое праздничное застолье.

Видео: vk.ru/club211368519.