Уже 13 тысяч нижегородских семей получили новую ежегодную выплату

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие должны представить справку с места службы по форме КНД 1175018 при подаче документов на выплату. Это требуется сделать в течение 10 рабочих дней. В справке указываются данные о доходах, суммах налога и о налоговых вычетах по НДФЛ. Также учитывается информация о денежном содержании, дополнительных выплатах постоянного характера и денежной компенсации взамен продовольственного пайка.