Уже 13 тысяч нижегородских семей получили новую ежегодную выплату

Ежегодную семейную выплату получили уже свыше 13 тысяч семей в Нижегородской области. Сумма выплат за месяц превысила 310 млн рублей, сообщили в пресс-службе Соцфонда России.
Напомним, что с 1 июня работающие родители, которые воспитывают двоих и более детей, могут оформить новую меру соцподдержки — ежегодную семейную выплату. Если ребенок учится очно, то выплату можно получить даже на детей до 18 и до 23 лет.
Оформить льготу может каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов или попечителей). Семья должна зарабатывать не более 1,5 регионального прожиточного минимума за год. В Нижегородской области в 2025 году он составил 16 669 рублей.
Обязательные условия — погашение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов за предыдущий год, а также российское гражданство и постоянное проживание в РФ.
Выплата назначается только после оценки финансового и имущественного положения семьи, как и в случае с единым пособием. Сумма возврата зависит от размера доходов и уплаченных налогов, поэтому рассчитывается индивидуально. Нижегородские семьи смогут дополнительно получить.
от 56 до 189 тысяч рублей.
Родители могут подать заявление на выплату до 1 октября текущего года. Сделать это можно через портал Госуслуг, лично в клиентской службе областного Отделения СФР или в МФЦ.
Военнослужащие и студенты.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие должны представить справку с места службы по форме КНД 1175018 при подаче документов на выплату. Это требуется сделать в течение 10 рабочих дней. В справке указываются данные о доходах, суммах налога и о налоговых вычетах по НДФЛ. Также учитывается информация о денежном содержании, дополнительных выплатах постоянного характера и денежной компенсации взамен продовольственного пайка.
Если в семье есть ребенок в возрасте до 23 лет, проходящий очное обучение, к заявлению о выплате нужно приложить справку об обучении, где указана сумма стипендии. Другие документы Соцфонд самостоятельно запросит в разных ведомствах.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, что с 1 июля в Нижегородской области родителям начнут платить зарплату.