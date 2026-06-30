«Выдержит тысячи танцующих ног»: газон «Волгоград Арены» готовят к шоу «Руки вверх»

В субботу на «Волгоград Арене» выступит группа «Руки вверх». Прошлый стадионный концерт пришелся на пандемию, поэтому по требованию оперштаба заполнить стадион разрешили на 50%. В этот раз Сергей Жуков попробует установить рекорд по количеству зрителей. Как рассказали на стадионе, к этому событию на «Волгоград Арене» уже вовсю готовятся. В первую очередь готовят газон — нужно максимально защитить покрытие, ведь уже в середине июля здесь стартуют футбольные матчи.