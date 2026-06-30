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В Красноярске 1 сентября откроется обновленная школа на Степана Разина

Специалисты уже завершили демонтаж, ведутся внутренние работы.

Источник: Комсомольская правда

1 сентября 2026 года в Красноярске после капитального ремонта откроется школа на улице Степана Разина, 39 (сейчас это образовательная площадка № 2 комплекса «Покровский»). В администрации города сообщили, что готовность объекта — 80%.

Здание бывшей школы № 58 построили еще в 1960 году. Ремонт начался зимой.

Сейчас ведутся внутренние работы. Преобразилась и территория учреждения: теперь здесь есть свой мини-стадион с беговой дорожкой и футбольно-баскетбольной площадкой.

В мэрии добавили, что всего в этом году после капремонта откроются четыре школы: № 78, № 94, гимназия № 13 и учреждение на Степана Разина.

Ранее мы писали, что в чатах Ачинска стали появляться слухи о закрытии отделения восстановительного лечения в местной межрайонной больнице.

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