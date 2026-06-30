В Красноярске 1 сентября откроется обновленная школа на Степана Разина

1 сентября 2026 года в Красноярске после капитального ремонта откроется школа на улице Степана Разина, 39 (сейчас это образовательная площадка № 2 комплекса «Покровский»). В администрации города сообщили, что готовность объекта — 80%.
Здание бывшей школы № 58 построили еще в 1960 году. Ремонт начался зимой.
Сейчас ведутся внутренние работы. Преобразилась и территория учреждения: теперь здесь есть свой мини-стадион с беговой дорожкой и футбольно-баскетбольной площадкой.
В мэрии добавили, что всего в этом году после капремонта откроются четыре школы: № 78, № 94, гимназия № 13 и учреждение на Степана Разина.
Ранее мы писали, что в чатах Ачинска стали появляться слухи о закрытии отделения восстановительного лечения в местной межрайонной больнице.