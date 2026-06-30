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Россельхознадзор обязал колхоз убрать свалку и очистить 20,9 га в Пильнинском районе

Предписание выдано по итогам мониторинга.

Источник: Время

29 июня 2026 года Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия по итогам мониторинга выдало предписание сельскохозяйственному производственному кооперативу (колхозу) «Майданский».

На земельном участке сельхозназначения площадью более 89 га в Пильнинском муниципальном округе выявлены нарушения: свалка ТБО площадью 300 кв. м (строительный мусор, мебель, обломки шиферa, банки, бутылки) и зарастание сорняками почти на 20,9 га (сурепка, пижма, осот, пырей, полынь). Около 20,9 га не введены в сельскохозяйственный оборот и фактически не используются.

Колхозу предписано до 9 декабря 2026 года убрать свалку, провести культуртехнические, агротехнические и фитосанитарные работы, предотвратить зарастание и ввести нарушенную площадь в сельхозоборот согласно виду разрешённого использования.

Ранее сообщалось, что свалка отходов от переработанных яблок обнаружена на сельхозземлях в Нижегородской области.