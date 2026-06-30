Россельхознадзор обязал колхоз убрать свалку и очистить 20,9 га в Пильнинском районе

На земельном участке сельхозназначения площадью более 89 га в Пильнинском муниципальном округе выявлены нарушения: свалка ТБО площадью 300 кв. м (строительный мусор, мебель, обломки шиферa, банки, бутылки) и зарастание сорняками почти на 20,9 га (сурепка, пижма, осот, пырей, полынь). Около 20,9 га не введены в сельскохозяйственный оборот и фактически не используются.