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Карантин по бешенству введён в деревне в Богородском округе

На время карантина запрещены лечение и перемещение восприимчивых животных, вывоз животных, а также проведение ярмарок и массовых мероприятий с животными.

Источник: Время

Карантин по бешенству установлен в деревне Бурцево Богородского муниципального округа, следует из Указа губернатора, основанным на представлении комитета ветеринарии Нижегородской области.

Согласно содержанию документа, территория охотничьего хозяйства общества охотников и рыболовов признана эпизоотическим очагом в радиусе 1 км от координат 56.146862, 43.709013.

На время карантина запрещены лечение и перемещение восприимчивых животных, вывоз животных (кроме на убой и привитых в последние 179 дней), а также проведение ярмарок и массовых мероприятий с животными. В очаге ограничен доступ посторонних; разрешён только персонал и специалисты, задействованные в ликвидации очага. Комитет ветеринарии должен разработать план ликвидации и координировать его с Роспотребнадзором, МВД, министерством лесного хозяйства и местными властями.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству введён в посёлке Ленинская Слобода Кстовского округа.

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