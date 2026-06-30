Карантин по бешенству введён в деревне в Богородском округе

Карантин по бешенству установлен в деревне Бурцево Богородского муниципального округа, следует из Указа губернатора, основанным на представлении комитета ветеринарии Нижегородской области.
Согласно содержанию документа, территория охотничьего хозяйства общества охотников и рыболовов признана эпизоотическим очагом в радиусе 1 км от координат 56.146862, 43.709013.
На время карантина запрещены лечение и перемещение восприимчивых животных, вывоз животных (кроме на убой и привитых в последние 179 дней), а также проведение ярмарок и массовых мероприятий с животными. В очаге ограничен доступ посторонних; разрешён только персонал и специалисты, задействованные в ликвидации очага. Комитет ветеринарии должен разработать план ликвидации и координировать его с Роспотребнадзором, МВД, министерством лесного хозяйства и местными властями.
Ранее сообщалось, что карантин по бешенству введён в посёлке Ленинская Слобода Кстовского округа.