Карантин по бешенству введён в деревне в Богородском округе

На время карантина запрещены лечение и перемещение восприимчивых животных, вывоз животных (кроме на убой и привитых в последние 179 дней), а также проведение ярмарок и массовых мероприятий с животными. В очаге ограничен доступ посторонних; разрешён только персонал и специалисты, задействованные в ликвидации очага. Комитет ветеринарии должен разработать план ликвидации и координировать его с Роспотребнадзором, МВД, министерством лесного хозяйства и местными властями.