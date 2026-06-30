Тренер сборной Германии высказался о сенсационном вылете команды с ЧМ-2026

Сборная Парагвая обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в ⅛ финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В составе парагвайцев на 42-й минуте отличился Хулио Энсисо, у немцев на 54-й ответил Кай Хаверц. На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра из-за нарушения вратаря.