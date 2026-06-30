Первый отбор резидентов Центра креативных индустрий Ростовской области в 2026 году

В Центре креативных индустрий Ростовской области прошел первый отбор резидентов в 2026 году. Было представлено 28 проектов, охватывающих искусство, дизайн, моду, гастротуризм и IT. Резиденты получат бесплатный доступ к инфраструктуре центра: производственному парку, выставочной галерее, продюсерскому центру и конференц-залам.
Новые условия отбора и поддержка региона.
В этом году для участия в отборе резиденты должны иметь статус участника реестра субъектов креативных индустрий, запущенного в марте. Доступ к ресурсам креативного центра является одной из мер поддержки для участников реестра.
В числе резидентов предприниматели города Ростова-на-Дону:
Дмитрий Гусев («Юсфулсофт»): Проект «Ростовский вайб-кодинг хаб» призван объединить разработчиков, использующих искусственный интеллект для написания программных кодов, создав единую площадку для общения и развития.
Анастасия Киреева (АЛИГА): Направление гастрономии будет развиваться через серию деловых и просветительских мероприятий, объединяющих представителей сферы гостеприимства. Флагманский проект «ДНК вкуса» предполагает запись подкастов с экспертами о гастрономии региона.
Андрей Чуцков («АРТПОДРЯД»): Проект «Дизайн-на-Дону» направлен на выявление потребностей специалистов в области дизайна через лекции, мастер-классы и круглые столы.
Никита Фоминичев: Проект «Новые горизонты» будет способствовать объединению модного сообщества, продвижению локальных брендов, заключению контрактов и масштабированию.
Все мероприятия резидентов будут бесплатны для посетителей благодаря региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Анонсы мероприятий доступны на сайте https://cki.mbrostov.ru/events, а также в социальных сетях: https://vk.com/cic61, https://t.me/cic_rostov и https://u.to/08SVIg.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.