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Первый отбор резидентов Центра креативных индустрий Ростовской области в 2026 году

В Центре креативных индустрий Ростовской области прошел первый отбор резидентов в 2026 году. Было представлено 28 проектов, охватывающих искусство, дизайн, моду, гастротуризм и IT. Резиденты получат бесплатный доступ к инфраструктуре центра: производственному парку, выставочной галерее, продюсерскому центру и конференц-залам.

В Центре креативных индустрий Ростовской области прошел первый отбор резидентов в 2026 году. Было представлено 28 проектов, охватывающих искусство, дизайн, моду, гастротуризм и IT. Резиденты получат бесплатный доступ к инфраструктуре центра: производственному парку, выставочной галерее, продюсерскому центру и конференц-залам.

Новые условия отбора и поддержка региона.

В этом году для участия в отборе резиденты должны иметь статус участника реестра субъектов креативных индустрий, запущенного в марте. Доступ к ресурсам креативного центра является одной из мер поддержки для участников реестра.

В числе резидентов предприниматели города Ростова-на-Дону:

Дмитрий Гусев («Юсфулсофт»): Проект «Ростовский вайб-кодинг хаб» призван объединить разработчиков, использующих искусственный интеллект для написания программных кодов, создав единую площадку для общения и развития.

Анастасия Киреева (АЛИГА): Направление гастрономии будет развиваться через серию деловых и просветительских мероприятий, объединяющих представителей сферы гостеприимства. Флагманский проект «ДНК вкуса» предполагает запись подкастов с экспертами о гастрономии региона.

Андрей Чуцков («АРТПОДРЯД»): Проект «Дизайн-на-Дону» направлен на выявление потребностей специалистов в области дизайна через лекции, мастер-классы и круглые столы.

Никита Фоминичев: Проект «Новые горизонты» будет способствовать объединению модного сообщества, продвижению локальных брендов, заключению контрактов и масштабированию.

Все мероприятия резидентов будут бесплатны для посетителей благодаря региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Анонсы мероприятий доступны на сайте https://cki.mbrostov.ru/events, а также в социальных сетях: https://vk.com/cic61, https://t.me/cic_rostov и https://u.to/08SVIg.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.