В Госдуме готовят требования к чернилам для татуировок

В Госдуме готовят к внесению законопроект о требованиях к чернилам для татуировок. Документ согласовывают с профильными ведомствами, сообщает РИА Новости.
По словам авторов инициативы, речь идет о безопасности татуировочных материалов и регулировании рынка. Чернила, которые используют для нанесения татуировок, предлагают проверять по составу.
«С Минюстом прорабатываем до сих пор, такая деликатная тема. У нас есть хороший уже вариант законопроекта, который концептуально и эмоционально поддержан главным правовым управлением президента. Это важно», — заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач Бадма Башанкаев.
Он отметил, что в составе татуировочных чернил могут встречаться соли кадмия, фенолы, канцерогенные вещества и соединения олова. По мнению врача, человек, зная о таком составе, вряд ли добровольно согласился бы вводить подобные вещества под кожу.
(Фото: Magnific.com).