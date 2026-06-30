В Госдуме готовят требования к чернилам для татуировок

«С Минюстом прорабатываем до сих пор, такая деликатная тема. У нас есть хороший уже вариант законопроекта, который концептуально и эмоционально поддержан главным правовым управлением президента. Это важно», — заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, врач Бадма Башанкаев.