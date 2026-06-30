Польша не передаст Украине оставшиеся истребители МиГ-29. Причиной послужил отказ украинской стороны делиться передовыми технологиями в сфере беспилотников, вопреки первоначальным договоренностям. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Глава военного ведомства отметил, что Варшава предложила Киеву честный партнерский подход. Украинское руководство сначала согласилось на такую сделку, но позже фактически заблокировало ее.
«Украинцы не стали это выполнять. Поэтому у Украины нет МиГов, так как у Польши нет этих беспилотников или возможностей для их использования», — подчеркнул министр в интервью телеканалу Polsat News.
Косиняк-Камыш выразил сожаление, что Киев предпочел сотрудничество в этой сфере с другими игроками, упомянув недавние соглашения Украины с партнерами с Ближнего Востока. По его мнению, передача подобных технологий Варшаве носила бы не только практический, но и важный символический характер.
Напомним, в том же интервью Косиняк-Камыш заявил, что со Степаном Бандерой Украина не сможет стать членом Евросоюза.