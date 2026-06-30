Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша отказала Украине в истребителях МиГ-29: что стало причиной

Украина не получит польские МиГ-29 из-за отказа поделиться технологиями БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Польша не передаст Украине оставшиеся истребители МиГ-29. Причиной послужил отказ украинской стороны делиться передовыми технологиями в сфере беспилотников, вопреки первоначальным договоренностям. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Глава военного ведомства отметил, что Варшава предложила Киеву честный партнерский подход. Украинское руководство сначала согласилось на такую сделку, но позже фактически заблокировало ее.

«Украинцы не стали это выполнять. Поэтому у Украины нет МиГов, так как у Польши нет этих беспилотников или возможностей для их использования», — подчеркнул министр в интервью телеканалу Polsat News.

Косиняк-Камыш выразил сожаление, что Киев предпочел сотрудничество в этой сфере с другими игроками, упомянув недавние соглашения Украины с партнерами с Ближнего Востока. По его мнению, передача подобных технологий Варшаве носила бы не только практический, но и важный символический характер.

Напомним, в том же интервью Косиняк-Камыш заявил, что со Степаном Бандерой Украина не сможет стать членом Евросоюза.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше