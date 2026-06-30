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В КТЖ объяснили задержки поездов

Председатель правления АО «НК “Қазақстан темір жолы” Талгат Алдыбергенов 30 июня 2026 года в кулуарах прокомментировал жалобы пассажиров на длительные задержки поездов и отсутствие уведомлений об изменении расписания, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Журналисты обратили внимание на жалобы пассажиров, которые сообщили, что вместо заявленных 17 часов поездка заняла 26 часов. При этом, по их словам, об изменении расписания их заранее не предупредили.

«Сейчас в республике держится высокая температура воздуха. Не только в Казахстане, везде большая жара идет. Поэтому в целях обеспечения безопасности движения поездов идет ограничение по скорости, потому что необходимо обеспечить безопасность. В Европе несколько случаев произошло — никто не застрахован от аномальной жары», — заявил он.

Он также опроверг данные о том, что кондиционеры в электричках не работают. По его словам, все работает в рамках своих технических возможностей.

Ранее появилась информация, что в японских поездах есть ванная комната прямо в вагоне.