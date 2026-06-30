В КТЖ объяснили задержки поездов

«Сейчас в республике держится высокая температура воздуха. Не только в Казахстане, везде большая жара идет. Поэтому в целях обеспечения безопасности движения поездов идет ограничение по скорости, потому что необходимо обеспечить безопасность. В Европе несколько случаев произошло — никто не застрахован от аномальной жары», — заявил он.