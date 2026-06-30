В КТЖ объяснили задержки поездов

Журналисты обратили внимание на жалобы пассажиров, которые сообщили, что вместо заявленных 17 часов поездка заняла 26 часов. При этом, по их словам, об изменении расписания их заранее не предупредили.
«Сейчас в республике держится высокая температура воздуха. Не только в Казахстане, везде большая жара идет. Поэтому в целях обеспечения безопасности движения поездов идет ограничение по скорости, потому что необходимо обеспечить безопасность. В Европе несколько случаев произошло — никто не застрахован от аномальной жары», — заявил он.
Он также опроверг данные о том, что кондиционеры в электричках не работают. По его словам, все работает в рамках своих технических возможностей.
Ранее появилась информация, что в японских поездах есть ванная комната прямо в вагоне.