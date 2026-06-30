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Ограничения на продажу топлива не планируют вводить в Красноярском крае

Власти держат ситуация на контроле.

Власти Красноярского края ежедневно мониторят ситуацию с топливом. Ограничений на АЗС пока не планируется. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.

Отмечается, что обеспечение региона горючим остаётся на особом контроле. В приоритете — северный завоз, посевная, борьба с лесными пожарами, бесперебойная работа социальных учреждений и коммунальных служб.

Краевой Минпромторг совместно с поставщиками и сетями АЗС ежедневно отслеживает наличие топлива и потребности отраслей. Заявки муниципалитетов будут решаться в ручном режиме с учётом ситуации на местах. Федеральный штаб также принимает системные меры для стабилизации рынка.

Общекраевых ограничений на отпуск топлива на заправках не планируется — это право остаётся за продавцами, чтобы не допустить искусственного ажиотажа. Власти намерены жёстко пресекать попытки спекуляций.