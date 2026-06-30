Ограничения на продажу топлива не планируют вводить в Красноярском крае

Краевой Минпромторг совместно с поставщиками и сетями АЗС ежедневно отслеживает наличие топлива и потребности отраслей. Заявки муниципалитетов будут решаться в ручном режиме с учётом ситуации на местах. Федеральный штаб также принимает системные меры для стабилизации рынка.