В Ростовской области утверждена программа развития автотуризма до 2035 года

Программа разработана в соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», нацпроектом «Туризм и гостеприимство» госпрограммами «Развитие транспортной системы» и «Развитие туризма», концепцией развития автомобильного туризма в России, и другими нормативными актами.