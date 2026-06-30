В Ростовской области утверждена программа развития автотуризма до 2035 года

29 июня на заседании регионального правительства утверждена программа развития автомобильного туризма в Ростовской области на период до 2035 года.
Программа разработана в соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», нацпроектом «Туризм и гостеприимство» госпрограммами «Развитие транспортной системы» и «Развитие туризма», концепцией развития автомобильного туризма в России, и другими нормативными актами.
— Это документ планирования, который определяет цели, задачи и приоритетные направления развития автотуризма на Дону, а также сопутствующей инфраструктуры на ближайшие несколько лет, — рассказал министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов. — Наш регион, являясь транзитным, имеет значительный потенциал для развития автомобильного туризма, особенно при учете растущего туристского потока внутри страны.
В числе задач программы — совершенствование правового регулирования в сфере развития автотуризма; развитие сети автодорог, обеспечивающих доступ к местам и объектам туристского показа; создание условий для развития предпринимательства через механизмы поддержки субъектов МСП, задействованных в развитии объектов дорожного сервиса.
В перспективе специалисты займутся разработкой и созданием интерактивных карт туристских маршрутов и прилегающей к объектам туристского показа транспортно-логистической инфраструктуры (в том числе для маломобильных групп населения); созданием специализированных сервисных зон, сети парковок, кемпингов и кемпстоянок у основных объектов туристского показа, музеев и достопримечательностей; формированием «банка» земельных участков под размещение площадок отдыха, объектов дорожного сервиса.
Финансирование мероприятий будет обеспечиваться в рамках действующих госпрограмм Ростовской области и не потребует дополнительных расходов регионального бюджета.
Напомним, Ростовская область является важным транспортным узлом на юге России. Через регион проходят федеральные трассы М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск, Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь, Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский -Луганск; А-270 автомобильная дорога М-4 «Дон» — Новошахтинск — граница с Луганской Народной Республикой.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.