В Новосибирской области производитель БАДов ускорит выпуск продукции

«Сотрудничество с РЦК стало для нас настоящим перезапуском. Проект не только помог выявить системные проблемы, но и сплотил команду, позволил четко определить стратегию и объем работ. Мы осознали необходимость культуры непрерывных улучшений — она позволит компании быть гибкой к любым изменениям на рынке», — отметил директор BIOREVOL Павел Фефелов.