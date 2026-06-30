В Новосибирской области производитель БАДов ускорит выпуск продукции

Компания BIOREVOL, которая занимается изготовлением биологически активных добавок и спортивного питания в Новосибирской области, ускорит выпуск продукции на 46%. Таких результатов на предприятии планируют достичь при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).
В компании уже выявили проблемы, которые значительно влияют на увеличение времени изготовления товара. Например, излишние перемещения за комплектующими замедляют цикл отсыпки на 15 минут. Сейчас сотрудники компании вместе с экспертами РЦК разрабатывают план мероприятий, внедрив которые удастся устранить проблемы и ускорить выпуск продукции.
«Сотрудничество с РЦК стало для нас настоящим перезапуском. Проект не только помог выявить системные проблемы, но и сплотил команду, позволил четко определить стратегию и объем работ. Мы осознали необходимость культуры непрерывных улучшений — она позволит компании быть гибкой к любым изменениям на рынке», — отметил директор BIOREVOL Павел Фефелов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.