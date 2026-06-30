Житель Волгоградской области убил знакомую ударами в лицо и шею

— Выпивая, гости вдруг начали ссориться. Не сдерживая себя в проявлении эмоций, подозреваемый несколько раз ударил женщину по лицу и в область шеи. Осознав, что удары оказались смертельными, местный житель решил замести следы преступления и вынес тело из дома своего знакомого, — прокомментировали в Следственном управлении.