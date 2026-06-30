Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теракт в Монако связан с украинскими кол-центрами: военкор Коц раскрыл детали

Военкор Коц связал теракт в Монако с местью главе украинских кол-центров.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв в жилом доме в Монако может быть связан с деятельностью украинских мошеннических кол-центров. Такую параллель провёл военкор KP.RU Александр Коц в своем канале в мессенджере «Макс».

Журналист уточнил, что во взорвавшейся квартире жил предприниматель Вадим Ермолаев, известный по днепровским стройкам и имеющий кипрский паспорт. В 2023 году он попал под санкции Украины за ведение бизнеса в Крыму.

Особое внимание военкор обратил на связь с сыном бизнесмена Артуром, которого суд Эстонии признал виновным в создании сети кол-центров Cosmo. Ущерб от этой сети превысил 100 миллионов евро, однако фигурант получил условный срок и покинул страну.

Коц также упомянул офисные здания семейства Alef в Днепре, которые сдаются под мошеннические центры, и недавнее убийство совладельца таких «офисов» на Бали. Военкор подчеркнул, что совпадения слишком очевидны, чтобы их игнорировать.

«Кажется, “офисники” обчистили не ту бабушку», — написал Александр Коц.

Напомним, что в ночь на 30 июня в Монако прогремел мощный взрыв. Известно, что в результате серьезно пострадали три человека. До взрыва неизвестный оставил рюкзак в вестибюле.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше