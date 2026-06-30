Теракт в Монако связан с украинскими кол-центрами: военкор Коц раскрыл детали

Взрыв в жилом доме в Монако может быть связан с деятельностью украинских мошеннических кол-центров. Такую параллель провёл военкор KP.RU Александр Коц в своем канале в мессенджере «Макс».
Журналист уточнил, что во взорвавшейся квартире жил предприниматель Вадим Ермолаев, известный по днепровским стройкам и имеющий кипрский паспорт. В 2023 году он попал под санкции Украины за ведение бизнеса в Крыму.
Особое внимание военкор обратил на связь с сыном бизнесмена Артуром, которого суд Эстонии признал виновным в создании сети кол-центров Cosmo. Ущерб от этой сети превысил 100 миллионов евро, однако фигурант получил условный срок и покинул страну.
Коц также упомянул офисные здания семейства Alef в Днепре, которые сдаются под мошеннические центры, и недавнее убийство совладельца таких «офисов» на Бали. Военкор подчеркнул, что совпадения слишком очевидны, чтобы их игнорировать.
«Кажется, “офисники” обчистили не ту бабушку», — написал Александр Коц.
Напомним, что в ночь на 30 июня в Монако прогремел мощный взрыв. Известно, что в результате серьезно пострадали три человека. До взрыва неизвестный оставил рюкзак в вестибюле.