Колхоз получил предписание за свалку и сорняки на участке в Пильнинском округе

Сотрудники Россельхознадзора выдали предписание колхозу за свалку и сорняки на земельном участке в Пильнинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Участок площадью больше 89 га принадлежит Сельскохозяйственному производственному кооперативу «Майданский». В ходе проверки выяснилось, что на площади 300 «квадратов» разрослась свалка, а почти на 20,9 га — сорняки.
До 9 декабря 2026 года собственнику необходимо устранить все нарушения.
Ранее мы писали, что нижегородский Россельхознадзор наказал компанию за зарастание 94 га земли.