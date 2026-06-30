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Колхоз получил предписание за свалку и сорняки на участке в Пильнинском округе

Проверку провели сотрудники Россельхознадзора.

Источник: Живем в Нижнем

Сотрудники Россельхознадзора выдали предписание колхозу за свалку и сорняки на земельном участке в Пильнинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Участок площадью больше 89 га принадлежит Сельскохозяйственному производственному кооперативу «Майданский». В ходе проверки выяснилось, что на площади 300 «квадратов» разрослась свалка, а почти на 20,9 га — сорняки.

До 9 декабря 2026 года собственнику необходимо устранить все нарушения.

Ранее мы писали, что нижегородский Россельхознадзор наказал компанию за зарастание 94 га земли.