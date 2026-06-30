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Очередной очаг бешенства выявили в Нижегородской области

В самой деревне также введены ограничения: под запретом — ярмарки, вывоз восприимчивых животных и отлов диких особей.

В Богородском округе Нижегородской области введён карантин из‑за угрозы распространения бешенства. Соответствующий документ датирован 25 июня и опубликован на официальном ресурсе размещения правовых актов.

Неблагополучной признана территория деревни Бурцево — именно там введён ограничительный режим. Эпизоотическим очагом определена зона вокруг охотничьего хозяйства общественной организации «Богородское районное общество охотников и рыболовов»: радиус опасной территории составляет один километр.

На время карантина в границах хозяйства действует ряд запретов: нельзя лечить больных и восприимчивых к болезни животных, допускать на территорию посторонних, перемещать восприимчивых животных (ввозить и вывозить), а также вести охотничью деятельность.

В самой деревне также введены ограничения: под запретом — ярмарки, вывоз восприимчивых животных и отлов диких особей.

Ранее в Кстове также ввели карантин по бешенству.