Очередной очаг бешенства выявили в Нижегородской области

В Богородском округе Нижегородской области введён карантин из‑за угрозы распространения бешенства. Соответствующий документ датирован 25 июня и опубликован на официальном ресурсе размещения правовых актов.
Неблагополучной признана территория деревни Бурцево — именно там введён ограничительный режим. Эпизоотическим очагом определена зона вокруг охотничьего хозяйства общественной организации «Богородское районное общество охотников и рыболовов»: радиус опасной территории составляет один километр.
На время карантина в границах хозяйства действует ряд запретов: нельзя лечить больных и восприимчивых к болезни животных, допускать на территорию посторонних, перемещать восприимчивых животных (ввозить и вывозить), а также вести охотничью деятельность.
В самой деревне также введены ограничения: под запретом — ярмарки, вывоз восприимчивых животных и отлов диких особей.
Ранее в Кстове также ввели карантин по бешенству.