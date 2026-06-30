В Хабаровском крае бизнесу откроют путь на рынки Вьетнама и Таиланда

Речь идёт о продвижении брендов, участвующих в проекте «Сделано в Хабаровском крае», на рынки Юго-Восточной Азии. Предприниматели смогут представить свою продукцию на площадках в Ханое и Бангкоке, а также наладить новые деловые контакты.