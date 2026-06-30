В Хабаровском крае бизнесу откроют путь на рынки Вьетнама и Таиланда

В Хабаровском крае местные производители смогут принять участие в фестивалях-ярмарках российских товаров во Вьетнаме и Таиланде. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Мария Авилова по итогам встречи с вице-президентом Российского экспортного центра Александром Молодцовым.
Речь идёт о продвижении брендов, участвующих в проекте «Сделано в Хабаровском крае», на рынки Юго-Восточной Азии. Предприниматели смогут представить свою продукцию на площадках в Ханое и Бангкоке, а также наладить новые деловые контакты.
Кроме того, 4 и 5 сентября в рамках II Российско-Китайского форума Российский экспортный центр проведёт серию мероприятий для бизнеса. Программа включит закупочные сессии, обсуждение экспортных стандартов и встречи с потенциальными партнёрами.
Как отметила Мария Авилова, задача форума — создать условия, при которых компании смогут напрямую взаимодействовать с государством и находить новые возможности для развития внешнеэкономической деятельности. Работа ведётся в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».