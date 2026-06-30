Нерестовый запрет снимут с 1 июля в Волгоградском водохранилище

С завтрашнего дня, 1 июля, снимаются ограничения на рыбную ловлю в Волгоградском водохранилище. Нерестовый запрет, напомним, действовал с 1 мая согласно приказу Азово-Черноморского управления Росрыболовства. В этот период запрещалась ловля рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной поплавочной или донной удочки, а также спиннинга. Можно было ловить рыбу только с берега с общим количеством крючков не более 2 штук.