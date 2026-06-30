В Хабаровском крае продолжается развитие судостроительной отрасли

Губернатор Дмитрий Демешин в День кораблестроителя побывал на площадке ХСЗ, где поздравил работников с праздником и юбилеем предприятия — 73 года со дня основания. За этот период заводом выпущено более 360 судов, значительная часть из которых относится к военному сегменту. Среди недавних проектов — краболовные суда, несамоходный земснаряд и пассажирское судно «70 лет Победы», ставшее одним из символов линии Хабаровск — Фуюань.