Власти Красноярского края не планируют вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС

В России круглосуточно действует федеральный штаб, который принимает системные меры по стабилизации топливного рынка во всех регионах страны. Об этом сообщил глава региона Михаил Котюков. Эта работа находится под личным контролем президента России Владимира Путина. На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели", — заявил Владимир Путин. Губернатор отметил, что региональный минпромторг совместно с поставщиками и сетями АЗС ежедневно отслеживает наличие топлива и потребности отраслей. В приоритете сейчас — северный завоз, проведение сезонных сельскохозяйственных работ, тушение лесных пожаров, бесперебойная работа социальных учреждений, коммунальных служб и других организаций, от которых зависит жизнеобеспечение региона, — подчеркнул Михаил Котюков. Все заявки от муниципалитетов и возникающие проблемные вопросы будут отрабатываться в ручном режиме с учетом сложившейся обстановки в каждой территории. Михаил Котюков также заявил об отсутствии планов по введению общекраевых ограничений на отпуск топлива на АЗС. При этом такое право остается у самих продавцов топлива, чтобы не допускать искусственно создаваемого ажиотажа. Отдельно глава региона поставил задачу: жестко пресекать любые попытки спекуляций.