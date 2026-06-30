Лето в Хабаровском крае пока не греет

Казалось бы, лето в разгаре, на календаре 1 июля, а в Хабаровском крае совсем не летние температуры. Особенно по ночам!
Представить только, в Чумикане ночью всего +4…+6 градусов, днем +11…+13. Чуть теплее в Николаевске-на-Амуре, там на рассвете +5…+7, в послеобеденное время воздух прогреется до +17…+19 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В селе имени Полины Осипенко ночью те же +5…+7, зато днем северяне смогут немного отогреться, в светлое время суток ожидается +22…+24 градуса, в Советской Гавани в предрассветные часы +7…+9, днем воздух прогреется до +16…+18 градусов.
Та же история в Охотске. В темное время суток синоптики прогнозируют +8…+10, днем +15…+17 градусов. Совсем не лето! Как и в Аяне, ночью там +8…+10, днем +12…+14 градусов.
В Комсомольске-на-Амуре тоже не по-летнему прохладно, ночью столбики термометров опустят до отметки +7…+9 градусов, зато днем поднимутся до +22…+24 градусов. Вот такие температурные качели! В Троицком ночью+10…+12, днем +22…+24 градуса.
На юге возможен кратковременный дождь. В Вяземском ночью +15…+17, днем +24…+26 градусов, в Бикине на рассвете +13…+15, в послеобеденное время +26…+28 градусов.
Кратковременный дождь возможен и в Чегдомыне, ночью там +13…+15, днем +22…+24 градуса.
В Хабаровске в первый день июля ночью +13…+15, днем +25…+27 градусов, пройдет небольшой дождь.
Чтобы убедиться, что нынешнее лето совсем не такое, какое мы ждали, посмотрим, что происходило в природе в этот день в краевом центре в разные годы.
Минимальная температура, которую зафиксировали хабаровские синоптики 1 июля, была в 1996 году, тогда воздух прогрелся всего до +6,8 градусов, а вот в 2008 году этот день отмечен большим плюсом, 34,6 градусов!
Уровень Амура у Хабаровска −122 сантиметра, год назад в это время река была на метр выше, 212 сантиметров. В ближайшие двое суток ожидается спад уровня воды еще на 10−15 сантиметров. Температура воды +23 градуса.