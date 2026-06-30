Правила выдачи семейной ипотеки не изменятся с 1 июля

Политолог Георгий Бовт на страницах «Российской газеты» напомнил основные параметры действующей программы: унифицированная процентная ставка до 6% годовых, первоначальный взнос от 20%, а также установленные лимиты: 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и регионов и 6 миллионов рублей для остальных субъектов. Льготная ипотека распространяется на новостройки и возведение частных домов с кредитным сроком до 30 лет.