Правила выдачи семейной ипотеки не изменятся с 1 июля

Новые правила семейной ипотеки не начнут действовать с 1 июля, как планировалось ранее, их разработают не ранее 1 октября, сообщили в пресс-службе Минфина России. В настоящее время министерства работают над предложениями по улучшению этой программы.
Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что пока правила получения семейной ипотеки останутся неизменными. Он подчеркнул важность взвешенного подхода и необходимость дать время гражданам, застройщикам и банкам подготовиться к будущим изменениям.
Политолог Георгий Бовт на страницах «Российской газеты» напомнил основные параметры действующей программы: унифицированная процентная ставка до 6% годовых, первоначальный взнос от 20%, а также установленные лимиты: 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и регионов и 6 миллионов рублей для остальных субъектов. Льготная ипотека распространяется на новостройки и возведение частных домов с кредитным сроком до 30 лет.
С 1 февраля в программе произошли изменения: введено правило «одна семья — один льготный кредит» и установлена солидарная ответственность супругов.
Однако, как отмечает Бовт, этих мер оказалось недостаточно. На решение о реформе повлияли несколько ключевых факторов.
Во-первых, государственный бюджет испытывает значительную нагрузку. При текущей формуле возмещения банкам (ключевая ставка плюс 3,5 процентных пункта) компенсация достигает почти 17,75%, что значительно превышает 6% годовых, которые платит заёмщик. На долю льготной ипотеки в 2025 году приходилось около 80% всех выданных жилищных кредитов. Это делает программу очень дорогой для казны.
Во-вторых, демографическая ситуация требует внимания. Единая процентная ставка для первого и, например, пятого ребёнка не стимулировала семьи «расширяться». Поэтому одним из ключевых нововведений станет дифференциация процентной ставки в зависимости от количества детей в семье. При рождении второго и последующего ребенка ставка будет снижаться.
В рамках разрабатываемой модели льготный период по кредиту может быть ограничен 15 годами. По истечении этого срока процентная ставка вернётся к рыночному уровню: «ключевая ставка плюс 2 процентных пункта» для квартир и «ключевая ставка плюс 2,5 процентных пункта» для индивидуального жилищного строительства.
Как ранее сообщал сайт Pravda-nn.ru, в России с 1 сентября 2026 года расширят программу кредитных каникул по ипотеке для семей с детьми.