Что запрещено в день апостола Иуды 2 июля 2026 года

2 июля 2026 года православные верующие отмечают день памяти апостола Иуды Иаковлева. В народе эту дату также знают как день Зосимы Пчельника. Праздник окружён множеством традиций, примет и строгих запретов.
Rostov.aif.ru рассказывает, кого чествует церковь, какая погода ждёт по приметам и почему 2 июля категорически нельзя считать чужих пчёл.
Не Искариот, а брат Господень.
Имя Иуда у многих ассоциируется с предателем Искариотом. Однако апостол Иуда Иаковлев — совершенно иной святой. Он был сыном праведного Иосифа Обручника и происходил из царского рода Давида. В Евангелии его также называют Леввей и Фаддей.
По преданию, поначалу Иуда не верил в Христа. Но позже раскаялся и стал горячим проповедником. Он объездил с проповедями Иудею, Сирию, Месопотамию и Армению. Свои сомнения он искупил мученической смертью: святого распяли на кресте и застрелили из луков. А ещё апостол оставил потомкам соборное послание, в котором призывает к стойкости в вере.
Приметы на 2 июля 2026 года.
Наши предки верили: 2 июля природа даёт подсказки, какой будет погода в ближайшие дни.
Утренний дождь — вся неделя будет пасмурной.
Радуга — к тёплой погоде.
Птицы летают низко — к осадкам.
Кроты роют активно — к скорой жаре.
Лягушки громко квакают — быть грозовым ливням.
Пчёлы злые и агрессивные — к засухе. Тихо сидят в ульях — к обильным дождям.
Что можно и нужно делать 2 июля 2026.
День апостола Иуды выпадает на период, когда наши предки активно занимались пасеками. Считалось, что труд в этот день особенно благословен. Поэтому 2 июля можно и нужно наводить порядок на пасеке, заготавливать мёд — он в эту пору считался целебным.
Кроме того, день подходит для добрых дел. Вернуть старые долги, простить обиды и наконец-то взяться за дела, которые долго откладывали. Начатое 2 июля дело, будь то стройка или новое обучение, должно принести благополучие.
Что запрещено 2 июля 2026.
Несмотря на благословенность дня, 2 июля существовал ряд суровых запретов.
Не тревожьте пчёл. Категорически запрещалось вмешиваться в жизнь улья, пересчитывать пчёл или проверять количество сот. Наши предки верили, что это нарушит божественный порядок и сулит гибель всему семейству пчёл.
Никаких переездов. Смена места жительства 2 июля сулила ссоры, бедствия и долгую неустроенность.
Осторожнее с языком. Сплетни и злословие в этот день находились под строжайшим запретом.
Соблюдайте пост. 2 июля продолжается Петров пост. По четвергам верующим можно есть рыбу и морепродукты, а также сырые фрукты, овощи и сухофрукты, употреблять в пищу зерновые и растительное масло. Но главное помнить, что пост — это время не только для телесных ограничений, но и для молитвы, смирения и размышлений о своей жизни.