Что запрещено в день апостола Иуды 2 июля 2026 года

Соблюдайте пост. 2 июля продолжается Петров пост. По четвергам верующим можно есть рыбу и морепродукты, а также сырые фрукты, овощи и сухофрукты, употреблять в пищу зерновые и растительное масло. Но главное помнить, что пост — это время не только для телесных ограничений, но и для молитвы, смирения и размышлений о своей жизни.