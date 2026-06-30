В Хабаровском крае ветераны СВО массово получают работу и обучение

В Хабаровском крае продолжается системная работа по поддержке ветеранов специальной военной операции в сфере трудоустройства и профессионального развития. С начала деятельности профильного фонда трудоустроено более 650 участников боевых действий, включая ветеранов с инвалидностью и ранее судимых граждан.
С начала 2026 года за содействием в трудоустройстве, обучении и открытии собственного дела обратились около 100 ветеранов. Часть из них уже прошла переобучение или получила направления на образовательные программы, в том числе дистанционные.
Отдельное направление работы связано с содействием занятости через кадровые центры и работодателей. В регионе проводятся ярмарки вакансий, формируются базы резюме и вакансий, а также ведётся адресное сопровождение соискателей. Часть ветеранов уже трудоустроена, часть открыла самозанятость или проходит обучение.
Параллельно развивается региональная программа подготовки управленческих кадров из числа ветеранов, а также проекты дополнительного образования и профессиональной переподготовки в партнёрстве с ведущими вузами и образовательными платформами страны.
Также в крае поддерживаются предпринимательские инициативы участников СВО, в том числе через механизмы социального контракта и образовательные программы в сфере сельского хозяйства.