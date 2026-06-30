Семейный архив Веры Глаголевой показали в день юбилея дочери

Старшая дочь народной артистки России Веры Глаголевой Анна Нахапетова опубликовала архивное семейное видео в день рождения своей сестры Марии. В ролик вошли кадры, снятые в разные годы жизни семьи, начиная с детства дочерей актрисы.
На записи запечатлены Вера Глаголева, ее первый супруг Родион Нахапетов и их дочери Анна и Мария. В более поздних фрагментах появляется младшая дочь актрисы Настасья, родившаяся во втором браке Глаголевой с Кириллом Шубским.
Поздравляя сестру с юбилеем, Анна Нахапетова написала, что счастлива идти с ней по жизни и поблагодарила судьбу за то, что они есть друг у друга. В публикации она призналась Марии в любви и адресовала ей теплые слова в день рождения.
Вера Глаголева ушла из жизни в 2017 году в возрасте 61 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. После себя актриса оставила трех дочерей. Анна Нахапетова стала балериной, играет в театре и снимается в кино. Мария Нахапетова также связала жизнь с кинематографом. Младшая дочь, Настасья Шубская, состоит в браке с хоккеистом Александром Овечкиным.
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