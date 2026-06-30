Денис Лавыгин: «Русский — это не национальность. Это — состояние души»

— Я не особо обращался за помощью. Обращался после первой службы. Сейчас всё знаю. Помощь нормальная. Потому что мне даже сами позвонили из фонда «Защитники Отечества». Они предложили мне пройти бесплатное обучение, трудоустройство. Плюс Социальный фонд. Не ожидал, а мне позвонили. Спросили, не желаете ли поправить здоровье? То есть за счёт государства, бесплатно. Сейчас второй раз хотят меня отправить. Есть поддержка хорошая. Главное, не сидеть дома. Как говорится, под лежачий камень вода не течёт. Есть же у нас Союз ветеранов, можно пообщаться с ребятами там, в фонде «Защитники Отечества».