Денис Лавыгин: «Русский — это не национальность. Это — состояние души»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Денис Лавыгин — ветеран СВО, рассказал, как трудно адаптироваться к мирной жизни, и как важно передавать молодёжи «русский дух» российских воинов.
— Знаю, что вы демобилизованы. Вы служили в мотострелковых войсках. Родом вы из бывшего города Жданов. Сегодня это известный нам и уже родной Мариуполь.
— Да, верно. Так сложилась судьба.
— Пришлось идти защищать этот город. Вы пошли как мобилизованный, контрактник, сами приняли решение?
— Изначально, когда в 2014 году всё началось, это для многих людей, казалось, где-то далеко, что-то не наше. В 2022 году, когда вошли в состав России, телевиденье начало показывать больше информации.
— Вы затронули важную вещь: ведь многие жители до 2022 года не понимали и не знали, что там происходило.
— Верно. Скажу больше — некоторые и сейчас не понимают. Думают, что это на другой планете. Есть такие люди. Я их не понимаю. Это же наши территории, исконно русские, тот же Киев, та же Одесса.
— По сути это защита русских людей. В одной из поездок встречалась с ректором Донецкого университета. Она с большой болью говорила, что запрещали русский язык. Возбуждали уголовные дела на преподавателей, которые продолжали преподавать на русском. И там многие люди искренне не понимали, почему всю жизнь, говоря на русском языке, они вдруг не могут этим пользоваться. То есть язык, наша культура, были объявлены вне закона.
— Можете вспомнить яркие истории из своей военной практики?
— Да, конечно, были моменты. Скажем, я потерялся в один момент. Сильно переживал, не знал куда, что, как? Телефон севший, карты нет, рация села. Просто не знал. Без паники бродил двое суток. Но вышел к своим. Просто поражаюсь, как так получилось. Если потерялся, то всё.
— Ваша медаль «За отвагу!», она же солдатская. Очень важная медаль.
— Считаю, что по большому счёту ценятся три награды — «Звезда героя», орден Мужества и медаль «За отвагу».
— У вас шеврон «Отважный», медаль «За отвагу». Отвага для вас важное слово?
— Конечно, да, но…
— Помогает страх перебороть?
— Нет, страх всегда присутствовал. И всегда есть. Я так думаю, может наши ребята ветераны и те, кто там до сих пор, они поддержат, что страх иногда помогает остаться в живых.
— Потому что всё обостряется?
— Да, и насколько знаю, как психологи говорят, пять суток боёв, потом человек теряет осторожность и аккуратность, чувствует себя непотопляемым.
— Денис, насколько было тяжело адаптироваться к мирной жизни?
— Я вернулся домой около года назад, и до сих пор не адаптировался, потому что до СВО жизнь была простой — работа, дом, семья. Ничего вокруг не замечал. Сейчас, после всего, замечаешь каждую мелочь, если люди злые, что происходит, преступность даже.
— Более остро, да?
— Да, сильно ощущаешь, потому что там братство. Там даже не знаешь человека, но поможешь. Хотя он тебе никто, но он русский солдат.
— Тем не менее, немногие сегодня занимаются общественной работой, а вы проводите «Уроки Мужества». Наверное, важно, что бы молодое поколение из первых уст участника, очевидца событий, узнавало о том, что происходит в стране, почему Россия занимается СВО. Какие у вас ощущения от общения с нашим подрастающим поколением?
— Есть много понимающих ребят. Им надо знать всю правду. Не то, что кто-то сказал, что-то не то увидели по телевизору. Они должны знать, что такое Родина, что такое страна.
— А более заинтересованы во встречах младшие классы, средние, старшие?
— Скажу честно, по моему мнению, младшие классы более заинтересованы. Они расспрашивают и слушают. Прямо тишина в классе. Более старшие… кто-то- уже знает информацию, кому-то просто неинтересно. Бывает такое.
— Обидно это?
— Я стараюсь переключиться на тех, кому интересно.
— Вам не кажется, что в целях той же нормальной государственной пропаганды, нужно было о событиях на наших новых территориях говорить более открыто?
— Помню, как в советское время, я начинал учиться в советской школе, а потом в российской в 90-е годы. Даже в 90-е у нас были патриотические предметы, ОБЖ, например. Гранаты кидали, автоматы разбирали и собирали. Сейчас во многих школах нет подобных занятий.
— Мне кажется, труды есть не у всех. Но постепенно это начинает возрождаться.
— Да, это нужно. Потому что парень должен знать, что он растёт защитником.
— Как считаете, сегодня достаточна поддержка бойцов со стороны государства? И есть ли какие-то направления, по которым нужно усилить работу?
— Я не особо обращался за помощью. Обращался после первой службы. Сейчас всё знаю. Помощь нормальная. Потому что мне даже сами позвонили из фонда «Защитники Отечества». Они предложили мне пройти бесплатное обучение, трудоустройство. Плюс Социальный фонд. Не ожидал, а мне позвонили. Спросили, не желаете ли поправить здоровье? То есть за счёт государства, бесплатно. Сейчас второй раз хотят меня отправить. Есть поддержка хорошая. Главное, не сидеть дома. Как говорится, под лежачий камень вода не течёт. Есть же у нас Союз ветеранов, можно пообщаться с ребятами там, в фонде «Защитники Отечества».
— Я часто спрашиваю у бойцов про боевое братство. Что для вас боевое братство?
— Так сказать, вторая семья. Ради своей семьи — жены, матери, отца, ты готов на всё до последнего. Так же и там. То есть это вторая семья, ради которой ты можешь сделать всё.
— Знаете, как-то года два назад, разговаривая с представителем запрещённой в нашей стране террористической организации, услышала фразу, что они воюют с русским духом. Что такое русский дух?
— Я как раз хотел сказать, многие говорят: «Ты русский, татарин, башкир». Не знаю как в других подразделениях, но у нас общество многонациональное. Но русский — это не национальность. Это — состояние души.
— Не объяснить словами, но это чувствуешь.
— Да, это состояние души. Для меня нет национальности. Что тувинец, якут — это всё русские. Мы — русские солдаты.
— Всех гостей прошу сказать напутственные слова тем, кто читает и слушает.
— Победа в любом случае будет за нами! Потому что — правда с нами. Это очевидно. Хоть весь мир не хочет этого замечать, но он знает в глубине души, что это так. Поэтому Победа будет за нами. Все наши ребята вернуться и снова будет Мир. Россия победит!
— Да, победа будет за нами. Спасибо за вашу службу и интервью.
Беседовала Елена Пензина. Программа «Всё для Победы!», ТК «Енисей».
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