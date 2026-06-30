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В Севастополе ввели временные ограничения подачи электроэнергии

В Севастополе 30 июня ввели временные ограничения подачи электроэнергии. Об этом во вторник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО “СО ЕЭС”) в Севастополе с 10:00 до 12:00 вводится режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная», — написал Развожаев в Max.

Глава города уточнил, что графики ввели для устранения перегруза электросетей за пределами Севастополя.

Ограничения затронули улицы в нескольких районах города.

Ранее, 25 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после атак ВСУ на полуострове пострадала энергетическая инфраструктура. Тогда уже вводили графики отключения света. В Крыму и Севастополе действует режим ЧС регионального характера.

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