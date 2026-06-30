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Страшная кара! Что запрещено в день апостола Иуды 2 июля 2026 года

Народные традиции, приметы и запреты 2 июля 2026. Православный календарь: что благословляется делать, а что считается непростительным грехом?

2 июля 2026 года православные верующие отмечают день памяти апостола Иуды Иаковлева. В народе эту дату также знают как день Зосимы Пчельника. Праздник окружён множеством традиций, примет и строгих запретов.

Rostov.aif.ru рассказывает, кого чествует церковь, какая погода ждёт по приметам и почему 2 июля категорически нельзя считать чужих пчёл.

Не Искариот, а брат Господень.

Имя Иуда у многих ассоциируется с предателем Искариотом. Однако апостол Иуда Иаковлев — совершенно иной святой. Он был сыном праведного Иосифа Обручника и происходил из царского рода Давида. В Евангелии его также называют Леввей и Фаддей.

По преданию, поначалу Иуда не верил в Христа. Но позже раскаялся и стал горячим проповедником. Он объездил с проповедями Иудею, Сирию, Месопотамию и Армению. Свои сомнения он искупил мученической смертью: святого распяли на кресте и застрелили из луков. А ещё апостол оставил потомкам соборное послание, в котором призывает к стойкости в вере.

Приметы на 2 июля 2026 года.

Наши предки верили: 2 июля природа даёт подсказки, какой будет погода в ближайшие дни.

Утренний дождь — вся неделя будет пасмурной.

Радуга — к тёплой погоде.

Птицы летают низко — к осадкам.

Кроты роют активно — к скорой жаре.

Лягушки громко квакают — быть грозовым ливням.

Пчёлы злые и агрессивные — к засухе. Тихо сидят в ульях — к обильным дождям.

Что можно и нужно делать 2 июля 2026.

День апостола Иуды выпадает на период, когда наши предки активно занимались пасеками. Считалось, что труд в этот день особенно благословен. Поэтому 2 июля можно и нужно наводить порядок на пасеке, заготавливать мёд — он в эту пору считался целебным.

Кроме того, день подходит для добрых дел. Вернуть старые долги, простить обиды и наконец-то взяться за дела, которые долго откладывали. Начатое 2 июля дело, будь то стройка или новое обучение, должно принести благополучие.

Что запрещено 2 июля 2026.

Несмотря на благословенность дня, 2 июля существовал ряд суровых запретов.

Не тревожьте пчёл. Категорически запрещалось вмешиваться в жизнь улья, пересчитывать пчёл или проверять количество сот. Наши предки верили, что это нарушит божественный порядок и сулит гибель всему семейству пчёл.

Никаких переездов. Смена места жительства 2 июля сулила ссоры, бедствия и долгую неустроенность.

Осторожнее с языком. Сплетни и злословие в этот день находились под строжайшим запретом.

Соблюдайте пост. 2 июля продолжается Петров пост. По четвергам верующим можно есть рыбу и морепродукты, а также сырые фрукты, овощи и сухофрукты, употреблять в пищу зерновые и растительное масло. Но главное помнить, что пост — это время не только для телесных ограничений, но и для молитвы, смирения и размышлений о своей жизни.

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