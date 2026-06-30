Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе остановили движение почти всех троллейбусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. Во вторник, 30 июня, в Севастополе временно остановлена работа всех троллейбусных маршрутов, кроме одного. Об этом сообщили в правительстве города.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с нестабильной ситуацией с подачей электроэнергии временно прекращено движение всех троллейбусов, за исключением маршрута № 12», — говорится в сообщении.

Отмечается, что троллейбусы на маршруте № 12 будут курсировать с увеличенным интервалом движения.

Автобусы № 33 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 7, 7А временно ходят автобусы большого класса.

Ранее сообщалось, что Севастополь частично останется без света с 10 утра во вторник.

В ночь на среду, 24 июня, ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате чего город полностью остался без электричества. На объектах был введен особый режим, пока энергетики устраняли последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. На большинстве улиц города свет появился спустя сутки.

25 июня Развожаев сообщил о введении в городе режима временного ограничения электроснабжения.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше