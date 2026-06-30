В Севастополе остановили движение почти всех троллейбусов

«В связи с нестабильной ситуацией с подачей электроэнергии временно прекращено движение всех троллейбусов, за исключением маршрута № 12», — говорится в сообщении.
Отмечается, что троллейбусы на маршруте № 12 будут курсировать с увеличенным интервалом движения.
Автобусы № 33 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 7, 7А временно ходят автобусы большого класса.
Ранее сообщалось, что Севастополь частично останется без света с 10 утра во вторник.
В ночь на среду, 24 июня, ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате чего город полностью остался без электричества. На объектах был введен особый режим, пока энергетики устраняли последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. На большинстве улиц города свет появился спустя сутки.
25 июня Развожаев сообщил о введении в городе режима временного ограничения электроснабжения.