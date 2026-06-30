Москвичей предупредили о пекле на протяжении недели

В столичном регионе в ближайшие дни ожидается настоящая летняя жара — столбики термометров могут достичь отметки в 32 градуса. Соответствующее предупреждение распространило столичное управление МЧС, опираясь на данные синоптиков из Росгидромета. Жаркая погода установится в городе уже со вторника и продержится как минимум до пятницы.
Спасатели и метеорологи прогнозируют, что пик зноя придётся на период с 30 июня по 3 июля, когда дневная температура будет стабильно держаться в диапазоне от 30 до 32 градусов тепла. Такая погода может стать серьёзным испытанием для горожан, особенно в часы наибольшей солнечной активности. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют москвичам и гостям столицы внимательнее отнестись к своему самочувствию и соблюдать простые, но важные правила безопасности.
В МЧС советуют в эти дни пить как можно больше обычной воды, отказавшись от сладких газировок и алкоголя, которые только усиливают обезвоживание. При каждом выходе на улицу обязательно надевать лёгкий головной убор и отдавать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей, которая отражает солнечные лучи. Также специалисты напоминают, что лучше планировать свои прогулки и дела на утренние или вечерние часы, а в самый разгар дня по возможности прятаться в тени или оставаться в прохладных помещениях с кондиционером.
Особую осторожность стоит проявить пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и сосудов — им в такие дни лучше лишний раз не выходить из дома без крайней необходимости. Водителям советуют возить с собой запасы питьевой воды и не оставлять в салоне автомобиля детей и домашних питомцев даже на короткое время. Жара продлится несколько дней, так что горожанам стоит заранее продумать свой распорядок, чтобы пережить этот период без вреда для здоровья.
Жара до 31 градуса придёт в Россию вслед за европейским зноем.