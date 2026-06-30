Москвичей предупредили о пекле на протяжении недели

В МЧС советуют в эти дни пить как можно больше обычной воды, отказавшись от сладких газировок и алкоголя, которые только усиливают обезвоживание. При каждом выходе на улицу обязательно надевать лёгкий головной убор и отдавать предпочтение светлой одежде из натуральных тканей, которая отражает солнечные лучи. Также специалисты напоминают, что лучше планировать свои прогулки и дела на утренние или вечерние часы, а в самый разгар дня по возможности прятаться в тени или оставаться в прохладных помещениях с кондиционером.